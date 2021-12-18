Как сообщает "Матч ТВ", продление контракта с "Зенитом" - приоритетный вариант для украинца.
Напомним, ранее сообщалось, что ради продления контракта с питерцами Ракицкий готов пойти на сокращение зарплаты. Сегодня появилась информация, что клуб планирует начать переговоры по контракту в январе.
Ракицкий играет за "Зенит" с 2019 года, когда за сумму порядка 10 млн евро перешел из донецкого "Шахтера".
В текущем сезоне Ракицкий сыграл за питерцев в 22 матчах, во всех турнирах. В активе 32-летнего защитника 2 забитых мяча и 6 голевых передач.
СМИ: Ракицкий хочет остаться в "Зените
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий не хотел бы покидать Санкт-Петербург и надеется на продление контракта с клубом.
Фото: ФК "Зенит"