Источник: Ваноли может пригласить Буффона в "Спартак"

43-летний голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон в ближайшее время может получить предложение из РПЛ.

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В связи с этим голкипер может рассмотреть предложение от Ваноли, с которым в свое время вместе играл за "Парму".



В текущем сезоне Буффон провел 18 матчей в составе своей команды, пропустил 20 мячей и 6 раз оставил ворота на замке.



Источник: Как сообщает источник, Буффон разочарован результатами текущего розыгрыша Серии Б. "Парма", которой предрекали борьбу за выход в Серию А, прямо сейчас идет 13-й после 18 туров чемпионата.В связи с этим голкипер может рассмотреть предложение от Ваноли, с которым в свое время вместе играл за "Парму".В текущем сезоне Буффон провел 18 матчей в составе своей команды, пропустил 20 мячей и 6 раз оставил ворота на замке.Источник: "СЭ" со ссылкой на Serie B News.