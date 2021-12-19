"Интерес падает <...> Еще лет 7-8 назад у нас играли Халк, Витсель, Фернандо, Адриано, Хонда, Вернблум, Вагнер Лав. И глядя на все это, ты понимаешь, какой был уровень футбола раньше, и какой он сегодня", - цитирует Титова "КП Спорт".
Егор Титов провел за "Спартак" 444 игры, в которых забил 105 голов и отдал 85 голевых передач. После "Спартака" он выступал за "Химки", "Локомотив" из Астаны и тульский "Арсенал".
После завершения игроцкой карьеры Титов входил в штаб Дмитрия Аленичева в "Спартаке" и "Енисее".
Титов: раньше у нас играли Халк, Витсель, Фернандо, Адриано, Хонда, Вернблум, Вагнер. Сейчас интерес падает
Экс-игрок и тренер "Спартака" Егор Титов высказался о текущем уровне РПЛ.
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