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Титов: раньше у нас играли Халк, Витсель, Фернандо, Адриано, Хонда, Вернблум, Вагнер. Сейчас интерес падает

Экс-игрок и тренер "Спартака" Егор Титов высказался о текущем уровне РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Интерес падает <...> Еще лет 7-8 назад у нас играли Халк, Витсель, Фернандо, Адриано, Хонда, Вернблум, Вагнер Лав. И глядя на все это, ты понимаешь, какой был уровень футбола раньше, и какой он сегодня", - цитирует Титова "КП Спорт".

Егор Титов провел за "Спартак" 444 игры, в которых забил 105 голов и отдал 85 голевых передач. После "Спартака" он выступал за "Химки", "Локомотив" из Астаны и тульский "Арсенал".

После завершения игроцкой карьеры Титов входил в штаб Дмитрия Аленичева в "Спартаке" и "Енисее".


Теги: Титов Вагнер Лав Хонда Халк Витсель Фернандо Адриано Вернблум
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