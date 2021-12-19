Боярский заявил, что "Зенит" нуждается в Ракицком. По словам актера, ему очень нравится игра этого защитника.
"Бесспорно, Ракицкий нужен "Зениту". Несомненно! Я лично в большом восторге от его игры. Он очень нужный футболист с потрясающим опытом и очень сильными и точными ногами. Я был бы рад, если бы он остался. Семак, наверное, не против этого", - заявил Боярский.
Отметим, что контракт Ракицкого с "Зенитом" действует до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что петербуржцы вскоре предложат игроку новый контракт.
Источник: Спорт-Экспресс
Боярский: я в большом восторге от игры Ракицкого. Ярослав нужен "Зениту"
Известный актер, болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал информацию о том, что петербургский клуб может продлить контракт с защитником Ярославом Ракицким.
Фото: "Зенит"