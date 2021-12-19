Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Леванте
23:00
ВаленсияНе начат
П1 2.9X 3.25П2 2.6

Баженов: в идеале "Спартаку" нужно четыре новых игрока, из которых два должны быть топами

Экс-игрок "Спартака" Никита Баженов высказался о потенциальном усилении команды в зимнее трансферное окно.
Фото: "Спартак"
В частности, Баженов отметил, что "Спартаку" следует сохранить в команде защитника Самуэля Жиго. Также он заявил, что клубу нужно приобрести нескольких футболистов.

"Спартаку" нужно по футболисту в каждую зону. Если еще и Жиго вдруг уйдет, то вообще тогда нужно будет делать конкретную закупку. Жиго нужно сохранить. Трансферы точно нужны. <...> В идеале нужно четыре новых игрока, из которых два точно должны быть топами", - заявил Баженов.

Отметим, что "Спартак" ушел на зимнюю паузу в РПЛ, находясь на девятом месте в турнирной таблице. В активе московской команды 23 очка.

Источник: РБ Спорт


Теги: Баженов Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Сегодня я счастлив". Анчелотти высказался о ничьей "Реала" в игре с аутсайдером Примеры
Баженов: в идеале "Спартаку" нужно четыре новых игрока, из которых два должны быть топами 1
Источник: "Рубин" согласовал со "Спартаком" условия трансфера Ломовицкого 4
Спаллетти оценил игру "Наполи" в победном матче с "Миланом"
"Смешно, честно говоря". Смородская - о задачах руководства "Спартака" для Ваноли 3
Агент Холанда высказался о возможном уходе игрока из "Боруссии"
Пиоли прокомментировал поражение "Милана" от "Наполи"
Боярский: я в большом восторге от игры Ракицкого. Ярослав нужен "Зениту" 1
СМИ: Рангник считает, что Погба не заслужил новый контракт с "МЮ" 1
Гендир "Интера" - о возможном трансфере Икарди в "Ювентус": мы рады возвращению талантливых футболистов в Италию 1
Джовани, входивший в штаб Невио Скалы в "Спартаке": никто не сказал нам "Спасибо", мы просто забрали вещи и уехали 9
Баженов: в хорошие времена все молились на Максименко 7
Черчесов возглавит "Ференцварош", Ещенко завершает карьеру, новые команды Мамаева и Адамова. Главное за 19 декабря
Клопп - о ничьей с "Тоттенхэмом": их план был в том, чтобы выбивать мяч за спины нашим защитникам
Источник: Моуринью хочет забрать Лофтус-Чика в "Рому"
Титов: раньше у нас играли Халк, Витсель, Фернандо, Адриано, Хонда, Вернблум, Вагнер. Сейчас интерес падает 13
СМИ: Коутиньо предложили "Тоттенхэму" и "Ньюкаслу" 2
Тухель: если завтра будут новые случаи заражения, я бы хотел поговорить с руководством АПЛ
"Ливерпуль" сыграл вничью с "Тоттенхэмом". Робертсон отдал голевую, забил и получил красную карточку
Агент: Италия - единственная страна, где Эриксену запрещено играть. У него уже есть предложения от 4-х клубов 2
Агент Буффона - о возможном приглашении голкипера в "Спартак": впервые об этом слышу 9
"Ньюкасл" повторил антирекорд АПЛ по голам, пропущенным за календарный год
В "Рубине" прокомментировали слухи о том, что Черчесов сменит Слуцкого 2
Источник: Ваноли может пригласить Буффона в "Спартак" 13
"Аталанта" хочет за Миранчука 16 млн евро 6
Влахович повторил бомбардирское достижение Роналду в Серии А 1
Мамаев стал игроком "Химок"
Зинченко рассказал о своей мечте
"Арсен дал добро, осталось договориться о сумме выкупа". Дедушка Адамова подтвердил скорый переход внука в "Локомотив" 3
Хорхе Молина оформил хет-трик в Ла Лиге в 39 лет и установил рекорд 2
Все новости
-