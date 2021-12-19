В частности, Баженов отметил, что "Спартаку" следует сохранить в команде защитника Самуэля Жиго. Также он заявил, что клубу нужно приобрести нескольких футболистов.
"Спартаку" нужно по футболисту в каждую зону. Если еще и Жиго вдруг уйдет, то вообще тогда нужно будет делать конкретную закупку. Жиго нужно сохранить. Трансферы точно нужны. <...> В идеале нужно четыре новых игрока, из которых два точно должны быть топами", - заявил Баженов.
Отметим, что "Спартак" ушел на зимнюю паузу в РПЛ, находясь на девятом месте в турнирной таблице. В активе московской команды 23 очка.
Источник: РБ Спорт
Баженов: в идеале "Спартаку" нужно четыре новых игрока, из которых два должны быть топами
Экс-игрок "Спартака" Никита Баженов высказался о потенциальном усилении команды в зимнее трансферное окно.
Фото: "Спартак"