Напомним, 17 декабря "Спартак" объявил о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера. Контракт с 49-летним итальянским специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления соглашения еще на год. В тот же день состоялась презентация Ваноли, а также прошла первая пресс-конференция итальянца в качестве наставника "красно-белых".
"Паоло вернется в Москву в январе, как раз к первому собранию футболистов. К моменту прохождения игроками медицинских тестов он уже будет находиться в России", - цитирует агента РБ Спорт.
Ловчев: выбор в пользу Ваноли произошел тыком пальца - получится или нет
Агент Ваноли: Паоло вернется в Москву в январе
Андреа Д'Амико, агент Паоло Ваноли, рассказал о планах нового главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"