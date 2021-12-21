"Мы не скрываем, у нас есть желание изменить ситуацию, которая сейчас происходит с Костей в ЦСКА. То, что было в первой части сезона нас не устраивает. Но на данный момент Костя — игрок ЦСКА. Мы спокойно ждем, смогут ли клубы договориться", - цитирует Клюева "Metaratings".
Напомним, в ноябре появилась информация, что "Рубин" готов подписать Кучаева зимой. Сообщалось, что наставник клуба Леонид Слуцкий и спортивный директор Олег Яровинский уже связывались с футболистом относительно перехода.
В нынешнем сезоне Кучаев сыграл 13 матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с "армейцами" истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кучаева в 5 млн евро.
Агент: "Рубин" давно интересуется Кучаевым. Ждем, смогут ли клубы договориться
Агент Александр Клюев, представляющий интересы футболиста ЦСКА Константина Кучаева, прокомментировал слухи о возможном переходе его клиента в "Рубин".
Фото: РПЛ