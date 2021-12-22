Сайманов: если за Кварацхелию дадут 20 млн евро, не смогу отказаться

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов ответил на вопрос о будущем главного тренера казанцев Леонида Слуцкого и форварда команды Хвичи Кварацхелии.

Фото: ФК "Рубин"





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Полузащитник Хвича Кварацхелия в текущем сезоне провел 17 матчей за "Рубин" во всех турнирах, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи. Контракт 20-летнего грузинского футболиста рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 18 млн евро.



Источник: "Слуцкий уходит? Да вы что! Хвича тоже остается. Если за него 20 миллионов [евро] дадут? Не смогу отказаться", - сказал Сайманов. Рубин " в последнем туре РПЛ в 2021 году проиграл самарским "Крыльям Советов" (0:2). Казанский клуб на зимний перерыв ушел на 10-м месте в таблице, имея в активе 22 очка.Полузащитник Хвича Кварацхелия в текущем сезоне провел 17 матчей за "Рубин" во всех турнирах, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи. Контракт 20-летнего грузинского футболиста рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 18 млн евро.Источник: РБ Спорт