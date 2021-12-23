Как сообщает источник, несмотря на слухи о скором уходе Агаларова, "Уфа" так и не получила предложения, которое бы устроило клуб. Ранее сообщалось, что стоимость форварда по оценке уфимцев в районе 10 млн евро. Именно такую сумму "Уфа" готова была бы рассмотреть.
Также в ноябре журналист Иван Карпов сообщал, что главным претендентом на Агаларова сейчас является московское "Динамо".
В нынешнем сезоне Агаларов провел 18 матчей в РПЛ, в которых забил 13 мячей. Прямо сейчас он лучший бомбардир чемпионата с отрывом в 3 гола от ближайшего преследователя. Стоимость 21-летнего форварда по оценке Transfermarkt составляет 1.2 млн евро.
За "Уфу" Агаларов выступает с января 2020 года, когда перебрался из "Анжи". Нападающий является воспитанником махачкалинского клуба.
Источник: "Матч ТВ"
Источник: "Уфа" не получала предложений по Агаларову, которые бы устроили клуб
Форвард "Уфы" Гамид Агаларов может продолжить выступать за уфимский клуб.
Фото: ФК "Уфа"