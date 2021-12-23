"Трансферы еще будут. Раскрывать имен сейчас не буду. Переход Николсона согласовал спортивный директор. Трансфер должен был чуть позже произойти, но определенные обстоятельства переход ускорили. По поводу ухода игроков, список футболистов на сборы Ваноли согласует", - цитирует Мележикова "Матч ТВ".
Напомним, "Спартак" официально объявил о трансфере Шамара Николсона 21 декабря. По разным данным переход обошелся красно-белым в сумму от 6.5 до 10 млн евро. До этого Николсон выступал за "Шарлеруа", в составе которого провел 18 матчей в чемпионате Бельгии, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.
Ранее "Спартак" даже подписал еще двух футболистов - полузащитника тульского "Арсенала" Даниила Хлусевича и голкипера "Факела" Илью Свинова. Кроме того, красно-белых связывали с защитником австрийского "Тироля" Леоном Классеном, который имеет российский паспорт.
Мележиков: трансферы еще будут. Переход Николсона должен был состояться позже, но обстоятельства его ускорили
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал трансферную деятельность красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"