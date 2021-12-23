"Я играл летний турнир в Саранске за молодёжную сборную. После игры захожу в комнату, а у меня сообщение в WhatsApp: "Сань, привет, как дела? На связи? Это Георгич". У меня даже руки немного затряслись. Мы тогда пообщались, и его личное внимание ко мне стало ключевым решением в пользу "Ростова", – рассказал Долгов в интервью "Metaratings".
Долгов перебрался в "Ростов" из "Локомотива", воспитанником которого является, в 2019 году. В итоге он сыграл за ростовчан 22 матча, в которых забил 1 мяч. В сентябре этого года нападающий ушел в "Химки". Всего на его счету в нынешнем сезоне 11 матчей, 3 гола и 1 голевая передача. Его нынешняя стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 400 тысяч евро.
"Химки" после завершения первой части чемпионата занимают последнее место в РПЛ, набрав 14 очков в 18 турах. От зоны стыковых матчей подмосковную команду отделяют 4 очка.
Долгов - переходе в "Ростов": захожу в комнату, а у меня сообщение от Карпина. Даже руки немного затряслись
Форвард "Химок" Александр Долгов, ранее выступавший за "Ростов", рассказал, как Карпин повлиял на его переход в ростовский клуб.
Фото: РПЛ