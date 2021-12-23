Долгов: если Глушаков продолжит в том же духе, то поможет сборной в стыковых матчах

Форвард "Химок" Александр Долгов рассказал о нынешнем состоянии своего одноклубника Дениса Глушакова и его шансах на попадание в сборную.

Фото: РПЛ





Если он продолжит в таком темпе, то поможет сборной в стыковых матчах", - цитирует Глушакова



В нынешнем сезоне Глушаков провел 15 матчей за "Химки" в РПЛ и забил 7 мячей. Это почти половина от всех голов, которые подмосковный клуб забил в этом сезоне (16). После 18 туров "Химки" занимают последнее место в РПЛ. Отставание от зоны стыковых матчей составляет 4 очка.



В сентябре этого года Глушаков был вызван в сборную России впервые за 4 года. Но в преддверии матчей против Словакии и Словении Глушаков получил повреждение в игре за клуб против тульского "Арсенала" и пропустил матчи сборной. "Он мощно работает на тренировках. Перед тренировками делает кучу упражнений, усердно работает над собой. Осенью он говорил, что игра за сборную для него – главная задача, так что ради своей цели он наверняка будет ещё активнее работать на сборах.Если он продолжит в таком темпе, то поможет сборной в стыковых матчах", - цитирует Глушакова "Metaratings" В нынешнем сезоне Глушаков провел 15 матчей за "Химки" в РПЛ и забил 7 мячей. Это почти половина от всех голов, которые подмосковный клуб забил в этом сезоне (16). После 18 туров "Химки" занимают последнее место в РПЛ. Отставание от зоны стыковых матчей составляет 4 очка.В сентябре этого года Глушаков был вызван в сборную России впервые за 4 года. Но в преддверии матчей против Словакии и Словении Глушаков получил повреждение в игре за клуб против тульского "Арсенала" и пропустил матчи сборной.