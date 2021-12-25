Народный артист России Михаил Боярский высказал своё мнение о ситуации в московском "Спартаке".
"Я уже не успеваю следить за тем, что происходит в "Спартаке". Да и не надо, к футболу это не имеет никакого отношения. Всю эту ситуации можно описать одной фразой: цирк уехал, а клоуны остались. Газизов, Федун, Ваноли, Зарема — какой-то бразильский сериал" , - сказал Боярский.
Напомним,что экс-гендир красно-белых Шамиль Газизов подал иск к московскому клубу в эту пятницу на 101 миллион рублей. По сообщениям СМИ, Леонид Федун написал расписку, в которой говорится о передаче 10% акций "Спартака" Газизову.
Спартаковцы занимают 9 место в РПЛ. Команда набрала 23 очка за 18 туров. Кроме того, красно-белые вышли в 1/8 финала Лиги Европы и поменяли главного тренера.
Боярский - о "Спартаке": цирк уехал,а клоуны остались
Михаил Боярский критично высказался о происходящем внутри московского клуба.
Фото: metaratings.ru