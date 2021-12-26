- Разумно ли отпускать Дзюбу в другой клуб РПЛ? Я не знаю, отпускают они или не отпускают. Может быть, еще всё поменяется. У меня такой информации нет. Думаю, Дзюба "Зениту" бы пригодился. Видно, что Артем хочет играть, поэтому здесь, понятное дело, должно быть обоюдное желание, - передает слова Булыкина "Спорт день за днем".
33-летний нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба в текущем сезоне сыграл за сине-бело-голубых 24 матча во всех турнирах, забил в них 10 голов и отдал 9 результативных передач. При этом все забитые мячи форварда пришлись на матчи Российской премьер-лиги, в Лиге чемпионов на его счету 2 результативных передачи в 6 встречах. Ранее появилась информация о возможном переходе Дзюбы в казанский "Рубин" в зимнее трансферное окно.
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"Думаю, Дзюба "Зениту" бы пригодился". Булыкин - о возможном уходе форварда в "Рубин"
Экс-нападающий "Локомотива" и "Динамо" Дмитрий Булыкин высказался о возможном трансфере форварда "Зенита" Артема Дзюбы в казанский "Рубин".
Фото: ФК "Зенит"