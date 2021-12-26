"Я не думаю, что Миранчук может идти в какое-то сравнение с Клаудиньо. Поэтому зачем он "Зениту"? У нас есть клуб с нестабильной трансферной политикой — "Спартак". Может быть туда, они могут и платить невменяемую зарплату, для них не так важны качество и позиция игрока, лишь бы имя какое-то популярное было" цитирует Червиченко Betonmobile.ru.
Напомним, сегодня появилась информация, что "Зенит" хотел бы подписать Миранчука и оказывает на него давление, чтобы убедить на переход. В числе других кандидатов на россиянина назывались "Верона" и "Дженоа" из Серии А.
В нынешнем сезоне Миранчук провел за бергамасков 12 матчей в Серии А и Лиге чемпионов, отличился 1-м голом и 1-й голевой передачей. Он перебрался в "Аталанту" в сентябре 2020 года, но не смог стать твердым футболистом стартового состава. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 13.5 млн евро.
Червиченко: Миранчук может пойти в "Спартак", для них не так важно качество игрока, лишь бы имя популярное было
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением, где мог бы продолжить карьеру полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук.
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