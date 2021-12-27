Матчи Скрыть

Сделать ставку

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ньюкасл
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 5.4X 4.4П2 1.53

В "Спартаке" отреагировали на информацию об изменении клубной эмблемы

В "Спартаке" прокомментировали информацию о предстоящем обновлении эмблемы клуба.
Фото: "Спартак"
"Обо всех акциях, приуроченных к столетию "Спартака", сообщим в новом году. Планируется ряд мероприятий, в том числе затрагивающих и визуальную составляющую", - сказали в пресс-службе московского клуба.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что со следующего года "Спартак" будет использовать обновленную эмблему. Указывалось, что в ромбе будут изменены очертания буквы "С". Также ожидается, что будут изменены очертания изображенного на эмблеме мяча.

Источник: Чемпионат

Стало известно, как будет выглядеть обновленная эмблема "Спартака"


Теги: Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится

Последние новости

Селихов составил рейтинг тренеров "Спартака", первое место занял Каррера
Вираж "Зенита" - в топ-3 лучших фанатских движений 2021 года по версии Ultras World (видео)
Лантратов мог перейти в ЦСКА летом, но остался в "Химках" ради игрового времени
В "Спартаке" планируют провести ряд мероприятий к столетию клуба 2
Селихов рассказал о разговоре с Виторией перед увольнением из "Спартака" 1
Габулов займет руководящий пост в "Химках"
"За еврокубки нужно бороться". Селихов - о задачах "Спартака" в РПЛ
Зарплата Дзюбы в "Рубине", "Спартак" обновил логотип и заинтересовался Мхитаряном. Главное за 27 декабря
Адам Навалка согласился вернуться в сборную Польши
По итогам матча "Париж" - "Лион" в Кубке Франции обеим командам присуждены поражения 1
Мбаппе - лучший игрок года, Роналду - лучший бомбардир всех времен. Итоги Globe Soccer Awards 3
Федотов сравнил игру Заболотного и Кассьерры за "Сочи"
Источник: ЦСКА интересуется полузащитником "Фейеноорда" 5
В "Спартаке" отреагировали на информацию об изменении клубной эмблемы 2
Федотов ответил на вопрос, способен ли "Сочи" побороться за чемпионство
Семин: Миранчук еще не сказал своего последнего слова в Серии А 1
Источник: Миранчук близок к переходу в "Дженоа" 5
Федотов высказался о возможном возвращении Кокорина в "Сочи" 1
СМИ: Мхитарян не хочет переходить в "Спартак" 8
Стало известно, как будет выглядеть обновленная эмблема "Спартака" 5
Наставник "Сочи" Федотов: лично для меня победа над "Спартаком" ценнее выигрыша у "Зенита" 14
Тренер "Сочи" Федотов ответил на вопрос, за счет чего его командам удается регулярно побеждать "Спартак" 3
Семин рассказал, кого считает лучшим игроком РПЛ в 2021 году
Источник: Холанд хочет продолжить карьеру в "Реале"
Экс-тренер Николсона: Шамар преуспеет в "Спартаке" и оставит после себя наследие 5
"Нижний Новгород" намерен усилиться Голенковым
"Динамо" опубликовало юмористический видеоролик про Новый год 2
Источник: "Химки" определились со стоимостью Лантратова. Игрок может перейти в ЦСКА или "Локомотив" 5
Губерниев назвал Сафонова лучшим игроком России в 2021 году 1
СМИ: руководство "Химок" пообещало погасить долги перед игроками до конца года
Все новости
-