"Обо всех акциях, приуроченных к столетию "Спартака", сообщим в новом году. Планируется ряд мероприятий, в том числе затрагивающих и визуальную составляющую", - сказали в пресс-службе московского клуба.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что со следующего года "Спартак" будет использовать обновленную эмблему. Указывалось, что в ромбе будут изменены очертания буквы "С". Также ожидается, что будут изменены очертания изображенного на эмблеме мяча.
Источник: Чемпионат
Стало известно, как будет выглядеть обновленная эмблема "Спартака"
В "Спартаке" отреагировали на информацию об изменении клубной эмблемы
В "Спартаке" прокомментировали информацию о предстоящем обновлении эмблемы клуба.
Фото: "Спартак"