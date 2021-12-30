Матчи Скрыть

Сделать ставку

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эвертон
Перенесён
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
23:15
БернлиНе начат
П1 1.4X 5П2 7.8

Мостовой: если за Классена отдали копейки, то ничего страшного. Пока никто не знает, кто он и как играет

Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал новость о подписании красно-белыми контракта с 21-летним защитником Леоном Классеном.
Фото: РИА Новости
- То, что Классен молодой - хорошо. То, что Леон не особо известный - плохо. Пока никто не знает, кто он, как он играет и плох ли он. Тем более если мы узнаем цену, может быть, всё перевернется. У "Спартака" есть своя академия, "Спартак-2", и, может, стоило там посмотреть. Там и платить не надо. Если за Классена отдали копейки, то ничего страшного, - передает слова Мостового "Чемпионат".

Ранее официальные интернет-ресурсы московского "Спартака" сообщили о переходе в московский клуб 21-летнего левого защитника с российским паспортом Леона Классена. На счету футболиста в текущем сезоне имеется 17 матчей за "Тироль" в австрийской Бундеслиге и 3 игры в Кубке Австрии (6 результативных передач), а также 1 встреча в составе молодежной сборной России. По данным портала Transfermarkt, сумма трансферной компенсации за Классена составила 900 тысяч евро.


Теги: Спартак Тироль Классен Мостовой
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Безумие в руководстве "Спартака" и других клубов, изгнание Черчесова и Дзюбы. Чем запомнился футбольный 2021-й год
Сборная России опубликовала новогоднее поздравление для болельщиков (видео)
Мостовой: если за Классена отдали копейки, то ничего страшного. Пока никто не знает, кто он и как играет
Путин подписал закон о введении Fan ID 10
"Спасибо каждому, кто верит и болеет за нас". Карпин поздравил болельщиков сборной с наступающим Новым годом 2
Селюк - о продлении контракта Ротенберга: Боря работает как тигр, чтобы зимой быть в общей группе 5
Червиченко - о трансфере Классена: "Спартак" не дает людям прогрессировать. Соревнуются с "Локо", кто абсурднее 3
Названа сумма компенсации, уплаченная "Спартаком" за Классена
"Локомотив" объявил о продлении контракта с Ротенбергом, не игравшим с 2018 года 23
ЦСКА продлил контракты с вратарями Торопом и Боковым 2
"Спартак" объявил о переходе 21-летнего левого защитника Классена 16
Семак рассказал о ситуации, в которой мог перейти из "Рубина" в ЦСКА
Романцев: вы без труда догадаетесь, кому следует задать вопрос об уходе из "Спартака" Руя Витории 8
Габулов: задача на ближайший период состоит в том, чтобы "Химки" остались в премьер-лиге 1
Источник: Коутиньо принял окончательное решение покинуть "Барселону"
Романцев: удивляет, что приезжают специалисты, чьим главным достижением является работа помощником именитого тренера 3
Голкипер "МЮ" Хендерсон может перебраться в "Тоттенхэм"
Два футболиста "Аталанты" сдали положительные тесты на ковид
Широков заявил, что Дзюба может вернуться в сборную, оставшись в "Зените" 3
"Зенит" поздравил Кришито с 35-летием 3
Романцев: Юран готов возглавить "Спартак"? А почему нет? Нашу команду должен возглавлять только спартаковец! 12
СМИ: Дембеле договорился о переходе в "Ювентус", но еще ждет более крупного предложения от "ПСЖ" 2
Романцев - об уходе Ломовицкого в "Рубин": на мой взгляд, это поспешный шаг. Парень думающий, техничный 5
Божович: у Хлусевича есть все - порядочный, выносливый, быстрый, техничный 1
10 игроков "Барселоны" сдали положительные тесты на ковид за последние дни 1
В "Зените" прокомментировали слухи об уходе Дзюбы 7
СМИ: Круговой хочет зимой уйти в аренду из "Зенита" 9
Карпин сменил Черчесова, "Спартак" круче "Наполи", новое поколение игроков. Главные победы российского футбола 2021
Шаронов: нравятся игроки с такими качествами, как Ломовицкий. Он всегда настроен на обострение 3
Корниленко прокомментировал возможный переход Пиняева в "Зенит" 2
Все новости
-