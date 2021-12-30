- То, что Классен молодой - хорошо. То, что Леон не особо известный - плохо. Пока никто не знает, кто он, как он играет и плох ли он. Тем более если мы узнаем цену, может быть, всё перевернется. У "Спартака" есть своя академия, "Спартак-2", и, может, стоило там посмотреть. Там и платить не надо. Если за Классена отдали копейки, то ничего страшного, - передает слова Мостового "Чемпионат".
Ранее официальные интернет-ресурсы московского "Спартака" сообщили о переходе в московский клуб 21-летнего левого защитника с российским паспортом Леона Классена. На счету футболиста в текущем сезоне имеется 17 матчей за "Тироль" в австрийской Бундеслиге и 3 игры в Кубке Австрии (6 результативных передач), а также 1 встреча в составе молодежной сборной России. По данным портала Transfermarkt, сумма трансферной компенсации за Классена составила 900 тысяч евро.
Мостовой: если за Классена отдали копейки, то ничего страшного. Пока никто не знает, кто он и как играет
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал новость о подписании красно-белыми контракта с 21-летним защитником Леоном Классеном.
Фото: РИА Новости