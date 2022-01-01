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Источник: "Локомотив" ведет переговоры о расторжении контракта с Зе Луишем

Московский "Локомотив" ведёт переговоры с нападающим Зе Луишем о досрочном расторжении контракта.
Фото: ФК "Локомотив"
Ранее появилась информация, что "Локомотив" больше не нуждается в услугах 30-летнего форварда и ищет ему новый клуб.

Зе Луиш стал игроком московской команды в октябре 2020 года, перейдя из "Порту" за 5,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий в трёх матчах чемпионата России провёл на поле 107 минут.

Контракт Зе Луиша с "Локомотивом" истекает в 2023 году. С 2015 по 2019 год футболист выступал в составе "Спартака".

Источник: Metaratings.


Теги: Локомотив Зе Луиш
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