— Это фейк, — цитируют Зеленова РИА Новости.
Ранее появилась информация о возможном переходе 28-летнего Жиго в стан мексиканского клуба "Тигрес". Французский защитник выступает за "Спартак" с 2018 года, проведя за команду 96 матчей, в которых забил девять голов и отдал пять голевых передач. Контракт Жиго с российским клубом истекает в 2022 году. Ранее сообщалось, что Жиго не собирается продлевать контракт со "Спартаком".
В "Спартаке" опровергли возможный переход Жиго в "Тигрес"
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов опроверг возможный переход защитника Самюэля Жиго в "Тигрес".
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