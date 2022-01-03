"Игорь хочет побеждать, выигрывать титулы. В последнее время у ЦСКА что-то не очень с этим. Может, поэтому он начинает думать о завершении карьеры, но я надеюсь, что нет таких мыслей. Это лишь моя теория. Не представляю, чтобы Игорь завершил карьеру", - приводит слова Ярошика "СЭ".
Контракт Акинфеева с ЦСКА истекает по окончании сезона и информации о продлении соглашения все еще не было. 35-летний вратарь выступает за ЦСКА с 2003-го года.
В текущем сезоне Акинфеев провел 18 встреч в РПЛ, в которых пропустил 16 мячей и 9 раз сыграл на ноль. ЦСКА после 18 туров занимает 4-е место, в активе "армейцев" 30 набранных очков. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 8 зачетных баллов. Также в этом сезоне клуб впервые за 20 лет не выступает в еврокубках.
Ярошик: в последнее время у ЦСКА не очень с титулами. Может, поэтому Акинфеев начинает думать о завершении карьеры
Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик предположил, почему голкипер "армейцев" Игорь Акинфеев все еще не продлил контракт с клубом.
Фото: ПФК ЦСКА