— Касаемо Николича, то это наиболее интересная кандидатура для любого клуба, который хочет стараться за высокие места. В самых сложных условиях давал очень хороший результат, — приводит слова Червиченко "Чемпионат".
Сегодня, 5 января, "Краснодар объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Виктором Гончаренко. Сообщалось, что его сменщиком в клубе может стать Марко Николич, который с мая 2020 по октябрь 2021 года тренировал московский "Локомотив".
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Червиченко — о Николиче в "Краснодаре": интересная кандидатура для клуба, который хочет бороться за высокие места
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о возможном назначении в "Краснодар" экс-тренера "Локомотива" Марко Николича.
Фото: РИА Новости