"Соглашение с "Локомотивом" будет рассчитано на четыре года", - цитирует Мартиновича "РБ Спорт".
Вчера появилась информация, что "Локомотив" может подписать чешского форварда за сумму около 5 млн евро. В нынешнем сезоне Кухта провел 16 матчей в чемпионате Чехии, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи. Сегодня агент футболиста сообщил, что клубы договорились между собой о грядущем трансфере.
По оценке портала Transfermarkt в данный момент стоимость 24-летнего форварда составляет 5 млн евро.
Агент Кухты: соглашение с "Локомотивом" будет рассчитано на 4 года
Агент Милан Мартинович, представляющий интересы форварда "Славии" Яна Кухты, поделился деталями потенциального соглашения футболиста с "Локомотивом".
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