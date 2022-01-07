- Мы часто говорим о том, помешает ли игра на несколько фронтов или нет, но в других чемпионатах футболисты играют по 70 матчей, а у нас вместе с еврокубками выходит около 40-50. Поэтому ни в коем случае не помешает, за счет этих игр "Зенит" быстрее наберет ту форму или состояние, которое нужно будет. Еврокубки помогут команде и физически, и морально, - передает слова Семшова ТАСС.
"Зенит" осенью 2021 года занял третье место в группе Лиги чемпионов, опередив в своем квартете шведский "Мальме", и весной продолжит еврокубковую борьбу в Лиге Европы. Соперником сине-бело-голубых на стадии 1/16 финала будет испанский "Бетис", матчи с которым пройдут во второй половине февраля 2022 года. Помимо еврокубков, петербуржцам предстоит также играть весной 2022 года в национальном чемпионате и Кубке России.
Семшов: игра на несколько фронтов "Зениту" не помешает - поможет и физически, и морально
Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Игорь Семшов высказался о весеннем графике матчей сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"