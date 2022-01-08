"Хотел бы увидеть Дзюбу в составе сборной? Да мне все равно. Карпин правильно сказал: если ты директор, с тебя должны спрашивать. Если руководство РФС доверило Карпину, то это его дело, кого ставить, кого вызывать. Мне хочется, чтобы сборная прошла на чемпионат мира, а с Дзюбой или без него – без разницы", - цитирует Файзулина РИА Новости Спорт.
Дзюба последний раз попадал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи, но отказался от вызова, объяснив свое решение слабым функциональным состоянием. После этого Валерий Карпин больше не вызывал форварда в сборную. В конце года Дзюба заявил, что готов вернуться в состав национальной команды, но это зависит не только от него.
В нынешнем сезоне на счету Дзюбы 17 матчей в РПЛ, в которых он забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи. Форвард "Зенита" идет вторым в гонке бомбардиров, уступая только Гамиду Агаларову из "Уфы", забившему 13 мячей.
Файзулин - о Дзюбе в сборной: мне все равно. Хочу, чтобы сборная прошла на ЧМ, а с Дзюбой или нет - без разницы
Бывший полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин поделился мнением о перспективах Артема Дзюбы в сборной России.
Фото: ФК "Зенит"