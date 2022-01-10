По словам агента, Сергеев почти согласовал условия контракта с "Зенитом". При этом клубы продолжают вести переговоры, заявил Штромбергер.
"Личный контракт с "Зенитом" Иван практически согласовал. Сейчас вопрос договоренности между клубами. Они пока договариваются. Дело двух-трех дней, думаю. Медосмотр для "Зенита" Иван уже прошел", - сказал агент.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Сергеев принял участие в 18 матчах, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.
"Крылья Советов" занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. "Зенит" - лидер чемпионата (38 очков).
Источник: Sport24
Агент Сергеева: Иван практически согласовал личный контракт с "Зенитом". Клубы ведут переговоры
Юрий Штромбергер, агент форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева, рассказал о том, как обстоят дела с трансфером игрока в "Зенит".
Фото: Getty Images