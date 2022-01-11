— Сейчас договариваемся с Юрием, согласовываем условия контракта. Он пока не проходит медосмотр. Завтра все будет точно ясно, — приводит слова Терюшкова Sport24.
Ранее появилась информация, что 38-летний Жирков присоединится к подмосковной команде на сборах в Турции, которые стартуют 14 января.
Последним клубом Жиркова был "Зенит", который он покинул на правах свободного агента летом 2021 года.
Источник: Жирков подписал контракт с "Химками"
Терюшков: сейчас "Химки" договариваются с Жирковым, согласовываем условия контракта
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков рассказал о переговорах с защитником Юрием Жирковым.
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