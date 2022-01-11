Как сообщает источник, "Локомотив" планировал трансфер Ивана Сергеева из "Крыльев Советов", но в связи с тем, что тот перебрался в "Зенит" "железнодорожники" активизировались в отношении Агаларова. При этом красно-зеленые не готовы платить 10 млн евро, которые запрашивает "Уфа" и надеются снизить цену.
В текущем сезоне Агаларов провел 18 матчей в РПЛ, в которых забил 13 мячей, что является лучшим результатом в лиге. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 4 млн евро. В январе 2020 он перебрался в "Уфу" из "Анжи".
"Локомотив" ушел на зимний перерыв в чемпионате России на 6-й строчке, набрав 28 очков в 18 встречах.
Источник: "Metaratings"
Источник: "Локомотив" попытается купить Агаларова из "Уфы"
Форвард "Уфы" Гамид Агаларов может продолжить карьеру в "Локомотиве".
Фото: ФК "Уфа"