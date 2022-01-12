Напомним, Влашич покинул ЦСКА в летнее трансферное окно. Никола перешел в лондонский "Вест Хэм", подписав с "молотобойцами" контракт до лета 2026 года.
"Рассматривается ли вариант в возвращением в РПЛ? Ни в коем случае. Никола хорошо себя чувствует в "Вест Хэме", и клуб не хочет никуда его отпускать", - приводит слова агента Sport24.
В составе "Вест Хэма" Никола Влашич провел 18 матчей во всех турнирах, на его счету 1 забитый мяч и 2 голевые передачи.
За ЦСКА 24-летний хорват выступал с 2018 по 2021 год. В общей сложности в футболке "армейцев" он сыграл в 108 матчах, забил 33 гола и стал автором 21 результативной передачи.
Агент Влашича исключил возвращение футболиста в РПЛ
Тончи Мартич, агент бывшего полузащитника ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал информацию о том, что хорват может вернуться в РПЛ.
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