- Новый лимит изменит наш футбол кардинальным образом. В сборной настанут самые тяжелые дни в истории - неоткуда будет брать футболистов. Мы потеряем национальную команду, останется только ходить к ней на могилу и оплакивать всей страной. <...> Всю жизнь говорил и буду говорить: нужно 2-3 легионера, а больше нельзя. Они должны быть лучшими в своих странах, чтобы наша молодежь брала пример. А увеличением числа легионеров мы убиваем сборную, - передает слова Кавазашвили Sport24.
Ранее появилась информация, что по завершении текущего сезона В Российской премьер-лиге, возможно, будет пересмотрен в сторону ослабления лимит на легионеров. Одним из ставших известным вариантов возможного нового лимита является формула с 13 легионерами в заявке, не более 8 из которых смогут одновременно выходить на поле, и 12 россиянами, 4 из которых должны быть воспитанниками клуба. В настоящее время действует формула "8+17", при которой в заявке допускается иметь не более 8 футболистов-иностранцев (без учета граждан стран, входящих в ЕАЭС), а количество выходящих на поле легионеров дополнительно не регламентируется.
Кавазашвили - об изменениях лимита на легионеров: потеряем сборную, останется ходить к ней на могилу и оплакивать
Экс-голкипер "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался на тему возможного ослабления лимита на легионеров в РПЛ после текущего сезона.
Фото: sport-weekend.com