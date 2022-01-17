Как сообщает источник, Волков близок к подписанию контракта с "Химками".
В 2020-м году федерация футбола Белоруссии дисквалифицировала Волкова на 2 года за участие в договором матче. В сентябре прошлого оставшийся срок дисквалификации решили перенести на 2 года.
В прошедшем сезоне чемпионата Белоруссии на счету Волкова 5 матчей и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 300 тысяч евро. Ранее Волков выступал за "Витебск", "Нафтан" и "Оршу".
Источник: "Чемпионат"
"Химки" могут подписать защитника, которого в Белоруссии дисквалифицировали за договорные матчи
Защитник "БАТЭ" Захар Волков может продолжить карьеру РПЛ.
Фото: "Прессбол"