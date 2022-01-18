Напомним, Мухин перешел в ЦСКА в летнее трансферное окно из "Локомотива".
"Я ни о чем не жалею. ЦСКА – великий клуб, я очень доволен тем, что здесь оказался. Постоянно играю, прогрессирую. Все складывается хорошо, нужно продолжать развитие и улучшать свою игру", - приводит слова Мухина Bobsoccer.
В текущем сезоне 20-летний футболист провел за армейский клуб 17 матчей в Российской Премьер-лиге и 1 игру в Кубке России, результативными действиями не отметился. Контракт Мухина с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года, портал transfermarkt оценивает стоимость Максима в 4 млн евро.
Также на счету Максима Мухина 5 матчей за сборную России.
Мухин: ЦСКА – великий клуб, я очень доволен тем, что оказался здесь
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин оценил свой переход в армейский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА