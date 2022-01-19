ЦСКА отстранил от работы сотрудников, опубликовавших скандальную шутку о переговорах с Языджи

Аксенов заявил, что ответственные за публикацию видео отстранены от работы в клубе.
"Тут даже обсуждать нечего. Подобные вещи не должны появляться на официальных ресурсах. Это и недопустимо, и не приемлемо. Лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы", - сказал Аксенов.
Напомним, что ранее в социальных сетях ЦСКА был опубликован шуточный видеоролик с презентацией новичка команды - турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, перешедшего в московский клуб из "Лилля" на правах аренды. В видео была вставлена вымышленная переписка переговоров с Языджи. "Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ", - говорилось в одном из сообщений.
Видео вызвало негативную реакцию общественности. Вскоре после публикации его удалили со страниц ЦСКА в соцсетях.
Источник: Спорт-Экспресс
Главный редактор CSKA TV принесла извинения за шутку про Языджи и русских девушек
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Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов прокомментировал ситуацию со скандальным видео презентации новичка команды Юсуфа Языджи.
Фото: ЦСКА