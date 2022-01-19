Семак прокомментировал сокращение игрового времени Дзюбы в "Зените"

Семак объяснил, из каких соображений он исходит, выбирая игрока на позицию центрфорварда на тот или иной матч.
"Если есть пространство за спиной и мы играем с командой, которая любит атаковать и высоко поднимается, то выбираем Азмуна. Его скоростные качества и умение открываться лучше, чем у Артема. Если играем против низкой обороны и нужно побороться вверху, отдать передачу - эти качества выше у Дзюбы. В некоторых матчах они выходили вдвоем", - сказал Семак.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России Дзюба провел 17 матчей, забил 10 голов и сделал четыре голевые передачи.
Сегодня, 19 января, Дзюба принял участие в матче "Зенита" против "Эмирейтс" на сборе в Дубае. Артем вышел в стартовом составе и помог петербуржцам обыграть соперника со счетом 3:0.
Источник: Чемпионат
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Фото: "Зенит"