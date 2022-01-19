По словам Семака, он спокойно реагирует на недовольство со стороны Дзюбы.
"Я беседовал с Дзюбой по поводу его игрового времени. Всё можно понять. Игрок долгое время был лучшим, а потом не попадает в старт по решению тренера - это вызывает обиду. И это нормально. Артем еще и очень эмоциональный человек. И знаете, когда Дзюба заведен - это хорошо для нас. Он приносит команде пользу", - заявил Семак.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Дзюба принял участие в 17 матчах, забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи. "Зенит" лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков в 18 турах.
Сегодня петербуржцы провели первый матч на сборах в ОАЭ. Дзюба вышел в стартовом составе команды и помог "сине-бело-голубым" победить соперника со счетом 3:0.
Источник: Чемпионат
Семак рассказал, как относится к обиде Дзюбы из-за нехватки игрового времени в "Зените"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался об обиде форварда команды Артема Дзюбы из-за нехватки игрового времени.
Фото: "Чемпионат"