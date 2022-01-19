"Мы следили за ним, когда "Химки" еще выступали в Футбольной национальной лиге, но на тот момент Захар был для нас не по карману.
Когда он отбыл дисквалификацию и возобновил карьеру, мы вернулись к идее подписания Волкова, уже будучи командой РПЛ. Навели справки у людей, которые были в курсе ситуации. Поняли, что прямого участия в этой истории футболист не принимал", - цитирует Ульянова Sport24.
Напомним, информация о возможном трансфере впервые появилась 17 января. Сообщалось, что "Химки" уже близки к подписанию контракта с футболистом.
В 2020-м году федерация футбола Белоруссии дисквалифицировала Волкова на 2 года за участие в договором матче. В сентябре прошлого оставшийся срок дисквалификации решили перенести на 2 года. В прошедшем сезоне чемпионата Белоруссии на счету Волкова 5 матчей и 1 результативная передача.
После 18 туров РПЛ команда Игоря Черевченко занимает последнее место в турнирной таблице. В активе "Химок" 14 набранных очков.
В "Химках" объяснили подписание игрока, который участвовал в договорном матче
Спортивный директор "Химок" Дмитрий Ульянов прокомментировал подписание защитника Захара Волкова в подмосковный клуб.
Фото: "Прессбол"