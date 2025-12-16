Матчи Скрыть

Агент Батракова - о стоимости игрока: может быть и 100 миллионов евро

Представитель Алексея Батракова Владимир Кузьмичев высказался о стоимости футболиста.
Фото: ФК "Локомотив"
"Сложно сказать, какой потолок стоимости. Это же не витрина в магазине - видишь ценник € 25 млн, и, если у тебя есть деньги, платишь и покупаешь. Тут вопрос, в какой ситуации и сколько клубов интересуется. Потолок может быть и € 100 млн", - сказал Кузьмичев "РИА Новости Спорт".

Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за "железнодорожников" 23 матча, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач. На данный момент трансферная стоимость российского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

Отметим, что Батраков является лучшим бомбардиром в текущем сезоне чемпионата России, на его счету 11 голов в РПЛ.

