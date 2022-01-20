"Сейчас у нас в четырех топ-клубах работают иностранцы, которые на всех выиграли 0 титулов. Считаю, как государство защищает для своих граждан рабочие места в других профессиях, так же и в футболе надо защищать рабочие места для российских тренеров. Возможно, руководство нашего футбола должно на законодательном уровне это сделать", - цитирует Черданцева "Матч ТВ".
Прямо сейчас в РПЛ числится пять иностранных специалистов - серб Миодраг Божович ("Арсенал"), немец Сандро Шварц ("Динамо"), немец Даниель Фарке ("Краснодар"), немец Маркус Гиздоль ("Локомотив") и итальянец Паоло Ваноли ("Спартак"). При этом четверо из них (все кроме Шварца) возглавили свои команды уже по ходу этого сезона.
За всю историю РПЛ четыре иностранных тренера выигрывали чемпионат: Дик Адвокаат ("Зенит", 2007), Лучано Спалетти ("Зенит", 2010, 2011/12), Андре Виллаш Боаш ("Зенит", 2014/15) и Массимо Каррера ("Спартак", 2016/17).
Черданцев: государство должно на законодательном уровне защищать рабочие места для российских тренеров
Комментатор Георгий Черданцев высказался о большом количестве иностранных тренеров в РПЛ.
Фото: Матч ТВ