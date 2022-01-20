"Мы не комментируем ход трансферной кампании. Да и комментировать не будем. Когда процесс закончится — чем бы он ни закончился — мы объявим. Юри Алберто присоединится к «Зениту» летом? Пока нечего комментировать. Наберитесь терпения", - цитирует Медведева "Чемпионат".
Напомним, вчера появилась информация, что "Интернасьонал" хочет за Алберто 20 млн евро. Агент футболиста заявил, что им интересен проект "Зенита", но контактов между сторонами пока не было.
В прошедшем сезоне 20-летний нападающий провел 55 матчей за клуб во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 4 результативные передачи. По оценке ресурса Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 12 млн евро.
Медведев - о возможном переходе Юри Алберто в "Зенит": когда процесс закончится, мы объявим
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что "Зенит" уже договорился о будущем переходе форварда "Интернасьонала" Юри Алберто.
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