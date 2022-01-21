"Ростов" досрочно вернул Ведерникова из аренды

Защитник "Ростова" Данила Ведерников, выступавший на правах аренды в "Волгаре", возвращается в ростовский клуб.

Фото: ФК "Ростов"





Футболист является воспитанником "Краснодара". В 2019-м году он перебрался в "



Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ведерникова в 400 тысяч евро. На его счету 10 матчей за юношескую сборную России до 18 лет.



"Ростов" после 18 туров занимает 14-е место в РПЛ. В активе команды Виталия Кафанова 18 набранных очков.

Об этом сообщила пресс-служба "Волгаря".Футболист является воспитанником "Краснодара". В 2019-м году он перебрался в " Ростов ", который год спустя отдал защитника в аренду в "Волгарь". За астраханский клуб он провел 49 матчей, в которых отдал 2 результативные передачи.Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ведерникова в 400 тысяч евро. На его счету 10 матчей за юношескую сборную России до 18 лет."Ростов" после 18 туров занимает 14-е место в РПЛ. В активе команды Виталия Кафанова 18 набранных очков.