— Логично. Я не думаю, что это коснется российского футбола. Мы живем уже по своим правилам, у нас введено, что не более двух игроков из одной команды могут перейти [в аренду в один клуб], — цитирует Газизова ТАСС.
Ранее появилась информация, что ФИФА хочет ввести новые правила касаемо аренды футболистов. Так один клуб не сможет отправить более трёх футболистов в другой на правах аренды.
Газизов рассказал об условиях перехода в "Уфу" колумбийского нападающего Ортиса
Газизов прокомментировал новые правила аренды от ФИФА
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал возможное введение нового правила аренд от ФИФА.
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