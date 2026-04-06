Некрасов: желаю Федуну болеть за "Спартак"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов поздравил Леонида Федуна с днем рождения.
Фото: ФК "Спартак"
Некрасов поздравил Федуна с днем рождения и пожелал болеть за "Спартак".

— Что пожелали Федуну на 70-летие?
— Поздравляю с днём рождения! Здоровья. А ещё? Болеть за "Спартак", - приводит слова Некрасова "Советский Спорт".

Вчера, 5 апреля, экс-владельцу московского "Спартака" Леониду Федуну исполнилось 70 лет. Красно-белые поздравили его с праздником в социальных сетях и на официальном сайте.

Федун был владельцем клуба с 2004 по 2022 год, под его руководством красно-белые становились чемпионами России, а также завоевывали Кубок и Суперкубок страны. Шесть раз "Спартак" становился серебряным призером чемпионата России и один раз - бронзовым.

