Некрасов: желаю Федуну болеть за "Спартак"

— Что пожелали Федуну на 70-летие?
— Поздравляю с днём рождения! Здоровья. А ещё? Болеть за "Спартак", - приводит слова Некрасова "Советский Спорт".
Вчера, 5 апреля, экс-владельцу московского "Спартака" Леониду Федуну исполнилось 70 лет. Красно-белые поздравили его с праздником в социальных сетях и на официальном сайте.
Федун был владельцем клуба с 2004 по 2022 год, под его руководством красно-белые становились чемпионами России, а также завоевывали Кубок и Суперкубок страны. Шесть раз "Спартак" становился серебряным призером чемпионата России и один раз - бронзовым.