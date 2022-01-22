Напомним, Тюкавин в интервью заявил, что всегда считал "Спартак" настолько принципиальным соперником, что его в гардеробе даже не было красной одежды. После публикации интервью обнаружился детский снимок Тюкавина, в котором тот стоит в форме "Спартака".
"Могу с абсолютной уверенностью сказать, что Тюкавин — исключительно динамовский игрок до мозга костей. Костя не просто любит свой клуб, он живет им. Да, мы в команде, конечно, шутили по поводу его фотографии в красной форме, но все же прекрасно понимают, что искать какую-то серьезную подоплеку в детской фотографии как минимум странно", - цитирует Шварца "Матч ТВ".
В текущем сезоне РПЛ Тюкавин провел 20 матчей за бело-голубых, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 7 млн евро. Его контракт с клубом заканчивается летом 2024-го года.
Шварц: Тюкавин - исключительно динамовский игрок. Странно искать серьезную подоплеку в детской фотографии
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц отреагировал на критику форварда бело-голубых Константина Тюкавина в связи с детским фото в форме "Спартака".
Фото: ФК "Динамо"