Представители нападающего "Гремио" Рикардиньо подтвердили факт переговоров с "Краснодаром"

В агентстве "EFFES Group", представляющем форварда "Гремио" Рикардиньо, подтвердили интерес к их клиенту со стороны "Краснодара".

Фото: Getty images





В текущем сезоне Рикардиньо выступает на правах аренды за португальский "Маритиму". В национальном чемпионате 20-летний нападающий провел 9 матчей, в которых забил 1 гол. Контракт Рикардиньо с "Гремио" рассчитан до декабря 2024 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч евро.



"Краснодар" ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в таблице Российской Премьер-лиги. "Быки" в 18 матчах набрали 29 очков. Первый официальный матч в 2022 году краснодарцы проведут 27 февраля. На своем поле команда примет московский "



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Директор "Краснодара": зимой подумаем о трансфере, только если увидим хорошие варианты среди отечественных игроков Краснодар " с нами и вправду связывался. Сейчас мы ведем переговоры", – сказали в агентстве.В текущем сезоне Рикардиньо выступает на правах аренды за португальский "Маритиму". В национальном чемпионате 20-летний нападающий провел 9 матчей, в которых забил 1 гол. Контракт Рикардиньо с "Гремио" рассчитан до декабря 2024 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч евро."Краснодар" ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в таблице Российской Премьер-лиги. "Быки" в 18 матчах набрали 29 очков. Первый официальный матч в 2022 году краснодарцы проведут 27 февраля. На своем поле команда примет московский " Локомотив ".Источник: Metaratings