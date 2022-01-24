- Бойкот - не самый лучший вариант. Они поторопились. Самое удивительное, что Fan ID существует для иностранцев. Они не боятся отдавать свои данные. Думаю, что болельщики, которые очень любят футбол, получали Fan ID уже минимум два раза. Я уверена, что процедура оформления паспорта болельщика будет простой, - передает слова Журовой "СЭ".
Ранее стало известно, что фанатские объединения "Спартака" опубликовали в телеграм-канале "Фратрии" заявление о бойкоте оформления персональных паспортов болельщика (Fan ID) и спортивных соревнований, использующих эту систему. Со сходным по содержанию заявлением выступили и фанаты "Ростова" ("Ростсельмаша").
Фанаты "Спартака" объявили о бойкоте матчей РПЛ до полной отмены закона о Fan ID
Фанаты "Ростова" ("Ростсельмаша") объявили об отказе от оформления Fan ID и посещения матчей
Журова - о протесте фанатов против Fan ID: бойкот - не самый лучший вариант, они поторопились
Депутат Государственной Думы Светлана Журова прокомментировала заявления фанатов "Спартака" и "Ростова", протестующих против введения Fan ID.
Фото: ФК "Ростов"