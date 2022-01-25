Дзюба был заменен на 64-й минуте. Вскоре Артем был вынужден вернуться на поле. Из-за нехватки игроков в заявке он вышел на позицию центрального защитника вместо Данилы Хотулева.
"Видимо, это замена Ракицкому. А вообще хорошая идея для возрастного игрока. На закате карьеры Дзюба может стать отличным защитником.
В этой роли его можно будет использовать в победных матчах, когда надо играть на удержание счета. Данные для защитника у него есть. Уверен, он способен принести пользу команде на любой позиции", - цитирует Петржелу Sport24.
Артем Дзюба открыл счет в матче с "Жилиной", забив уже на 8-й минуте. Хет-трик в этой встрече оформил полузащитник Александр Ерохин. Еще один мяч на счету Андрея Мостового.
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Петржела: на закате карьеры Дзюба может стать отличным защитником. Данные у него есть
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал выход нападающего петербуржцев Артема Дзюбы на позицию центрального защитника в контрольном матче с "Жилиной" (5:0).
Фото: ФК "Зенит"