Об этом сообщает "Фонтанка".
По данным источника, власти Санкт-Петербурга планируют ужесточить ограничения на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в городе из-за распространения нового штамма "омикрона". Отмечается, что о вводе локдауна речь не идет, однако в случае принятия новых мер, все спортивные события в Петербурге пройдут без зрителей в феврале. Окончательное решение будет принято 28 января.
В феврале "Зенит" должен провести 2 домашних матча. 17 февраля на "Газпром Арене" состоится первый стыковой матч плей-офф Лиги Европы "Зенит" - "Бетис". Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. А 28 февраля "Зенит" на своем поле примет казанский "Рубин" в рамках 19-го тура Российской Премьер-лиги. Начало матча - в 19:00 мск.
Матч Лиги Европы "Зенит" - "Бетис" может пройти без зрителей
Власти Петербурга планируют ужесточить коронавирусные ограничения.
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