Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
5 - 0 5 0
ЖилинаЗавершен
Сочи
0 - 0 0 0
АустрияЗавершен
Сделать ставку

Матч Лиги Европы "Зенит" - "Бетис" может пройти без зрителей

Власти Петербурга планируют ужесточить коронавирусные ограничения.
Фото: Getty images
Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным источника, власти Санкт-Петербурга планируют ужесточить ограничения на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в городе из-за распространения нового штамма "омикрона". Отмечается, что о вводе локдауна речь не идет, однако в случае принятия новых мер, все спортивные события в Петербурге пройдут без зрителей в феврале. Окончательное решение будет принято 28 января.

В феврале "Зенит" должен провести 2 домашних матча. 17 февраля на "Газпром Арене" состоится первый стыковой матч плей-офф Лиги Европы "Зенит" - "Бетис". Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. А 28 февраля "Зенит" на своем поле примет казанский "Рубин" в рамках 19-го тура Российской Премьер-лиги. Начало матча - в 19:00 мск.


Теги: Зенит Бетис Коронавирус
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Жирков - Азмуну: давай в дубль "Зенита" 1
Орлов - об Адамове: одно дело играть за "Урал", совсем другое - выигрывать чемпионство с "Зенитом" 1
Лесовой впервые за полгода тренировался в общей группе "Динамо" (фото) 1
СМИ: Даниил Уткин покинет "Ахмат" по окончании сезона 2
"Динамо" сыграет с "Енисеем" на сборе в Турции
Агент Хендрикса - о переходе в "Фейеноорд": привлекательная сделка, но нужно пройти медосмотр
Матч Лиги Европы "Зенит" - "Бетис" может пройти без зрителей 2
"Краснодар" расторг контракт с Дмитрием Стоцким
В Бразилии сообщили, что завтра Юри Алберто проведет последний матч за "Интернасьонал" 1
Лепехин: у меня нет понимания, насколько квалификация Адамова соответствует задачам, которые "Зенит" ставит перед собой 2 эксклюзив
Источник: "Фейеноорд" договорился об аренде Хендрикса 6
Петржела: на закате карьеры Дзюба может стать отличным защитником. Данные у него есть 9
Источник: представители власти встретились с фанатами "Спартака" по поводу закона о Fan ID 7
Адамов в "Зените", президент "Ростова" за час ушёл и вернулся, Семак балуется с позицией Дзюбы. Главное за 25 января
"Нижний Новгород" арендовал Стоцкого у "Краснодара" до конца сезона
Новичок "Спартака" Хлусевич: просил агента не сообщать, какие клубы мной интересуются
Ткаченко рассказал, почему Адамов перешел в "Зенит", а не "Локомотив" 4
СМИ: делегация Польского футбольного союза смотрела два стадиона - "Лужники" и "Динамо" 1
"Барселона" намерена подписать защитника "Баварии" Зюле
Президент "Урала": думаю, что Адамов вырастет в игрока сборной
"Ростов" опроверг информацию об уходе Арутюнянца с поста президента клуба
Шатов: я без зарплаты уже три месяца. Это мне не мешает получать искреннее удовольствие от футбола 1
"У нас плохие отношения с ЦСКА". Генсек парагвайской ассоциации футбола - о ситуации с Мединой 1
Арутюнянц останется на посту президента "Ростова"
В "Урале" заявили, что не собираются подписывать Деспотовича
Президент "Урала": мы советовали Адамову выбрать "Зенит". В некоторых других клубах творится непонятно что 9
В "Венеции" отреагировали на сообщения о намерении подписать Понсе 2
Источник: Арутюнянц покинул пост президента "Ростова" 3
Семин: Гасперини рассчитывает на Миранчука. Алексею по силам закрепиться в "Аталанте"
Максименко и Кофрие вернулись к тренировкам на поле
Все новости
-