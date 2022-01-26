Напомним, ранее Варела сообщил, что по ходу сезона заразился коронавирусом, но "Динамо" скрыло эту информацию. По словам футболиста, клуб не сообщил о заражении официально, и это позволило ему быстрее вернуться в состав "бело-голубых" в обход медицинских протоколов.
Колосков заявил, что этот случай, вероятно, рассмотрит КДК РФС.
"Скорее всего, случай будет разбирать РФС и КДК. Что делать, чтобы такие ситуации не повторялись? Не надо скрывать. С другой стороны, может, у него были первичные симптомы. Зачем тогда поднимать панику и создавать ажиотаж? С каждым случаем надо разбираться индивидуально", - заявил Колосков.
Источник: Спорт-Экспресс
Варела заявил, что "Динамо" скрывало информацию о его заражении коронавирусом
Колосков отреагировал на слова Варелы о сокрытии "Динамо" его заражения коронавирусом
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал высказывание защитника "Динамо" Гильермо Варелы о том, что клуб скрыл информацию о его заражении коронавирусом.
Фото: РИА Новости