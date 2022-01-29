Газизов: "Уфа" должна сделать все возможное, чтобы болельщики вернулись на трибуны

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на заявление активных фанатов уфимцев, которые отказались от посещения матчей, где будет использоваться Fan ID.

Фото: ФК "Уфа"





Напомним, ранее сегодня фанаты "Уфы" заявили, что отказываются от оформления Fan ID и посещения матчей, для которых потребуется его оформление. Также до этого с подобными заявлениями выступали фанаты "



17 декабря Госдума приняла закон о Fan ID в третьем чтении. Спустя две недели президент РФ Владимир Путин подписал его. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 июня 2022 года. "Сектор активной поддержки имеет право на своё мнение. Наша задача сделать всё возможное, чтобы болельщикам было удобно и безопасно на стадионе. Мы всегда ведём разговоры с фанатами, но у каждого есть своё мнение, он сам оценивает ситуацию. Клуб должен сделать всё возможное, чтобы болельщики вернулись на трибуны", - цитирует Газизова "Чемпионат" Напомним, ранее сегодня фанаты "Уфы" заявили, что отказываются от оформления Fan ID и посещения матчей, для которых потребуется его оформление. Также до этого с подобными заявлениями выступали фанаты " Спартака ", " Зенита ", "Ростова", "Крыльев" и других клубов РПЛ.17 декабря Госдума приняла закон о Fan ID в третьем чтении. Спустя две недели президент РФ Владимир Путин подписал его. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.