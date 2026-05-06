Коршунов назвал фаворита матча "Спартак" - ЦСКА

Бывший советский футболист Анатолий Коршунов выделил фаворита встречи "Спартак" - ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Коршунова, фаворитом предстоящего матча является "Спартак", потому что в ЦСКА происходит бардак.

- В ЦСКА сейчас какой-то кавардак. Челестини надо было бы дать доработать до конца сезона. В этой отставке сейчас не было смысла. Так как в ЦСКА сложная ситуация сейчас, а "Спартак" играет на своем поле, я отдаю предпочтение красно-белым в этом матче.
Думаю, что игра будет результативная, а "Спартак" выиграет 3:1, - приводит слова Коршунова "Матч ТВ".

Сегодня, 6 мая, московский "Спартак" примет на домашнем стадионе ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени. Победитель этого матча сыграет в Суперфинале турнира - напомним, что ЦСКА является действующим обладателем трофея.

В понедельник, 4 мая, красно-синие объявили об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера - специалист работал в клубе с лета прошлого года и помог ЦСКА завоевать Суперкубок России.

