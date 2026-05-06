Биджиев высказался о перфомансе фанатов перед его отставкой из "Динамо" Мх

Экс-тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев высказался об акции фанатов перед его отставкой.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
По словам Биджиева, это была спланированная акция, но это не делали люди из клуба.

- В клубе мне пообещали провести расследование и наказать виновных. Не знаю, как оно прошло, потому что о результатах мне до сих пор не сообщили. Подозрений у меня ни на кого нет.
Уверен, что это не люди из клуба. Если вдруг окажется, что оттуда, для меня это будет большим нонсенсом. Единственное, в чём я уверен, — это была спланированная акция, - приводит слова Биджиева "Чемпионат".

Хасанби Биджиев был главным тренером махачкалинского "Динамо" с февраля 2024 года по декабрь 2025 года. В 18 туре Российской Премьер-Лиги махачкалинское "Динамо" на своем поле уступило "Пари НН" со счетом 0:1. Во время матча несколько фанатов развернулись спиной к полю, продемонстрировав надпись "Биджиев, уходи". Наставник после встречи подал в отставку.

Новым главным тренером махачкалинцев стад Вадим Евсеев, который в нынешнем сезоне занимал аналогичный пост в новороссийском "Черноморце". По итогам 28 сыгранных туров команда располагается на 14 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 24 набранными очками.

